Трамп заявил, что вскоре украинский конфликт будет урегулирован

Грядет урегулирование украинского конфликта. Об этом во время первого заседания "Совета мира" заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы урегулировали восемь войн и я думаю, что грядет девятая (речь про конфликт на Украине - прим.ред.). Оказалось, что ее урегулировать сложнее", - сказал Трамп.

Еще в конце января президент США утверждал, что Россия и Украина и так уже подошли "очень близко к сделке", что переговоры между странами могут успешной пройти и без участия в них представителей Америки.