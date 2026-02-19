Медведев: В СССР было много ПТУ, однако туда не шли

В советские ПТУ учиться не шли, в отличие от современного среднего специального образования, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарной сессии форума "Единой России" "Есть результат", который проходит в Екатеринбурге.

"Если говорить о получении молодыми людьми среднего [специального] образования, главное, чтобы было интересно и зарплата была большая. Если эти пункты соблюсти, наши ПТУ будут полными. В советское время было много ПТУ, однако туда не шли, потому что хотелось чего-то другого", - сказал Медведев.

Сейчас в России нет распределения, однако есть возможность заключать целевые договоры.

Напомним, в России действует эксперимент по упрощенному поступлению в колледжи и техникумы. Выпускники девятых классов могут сдавать на государственной итоговой аттестации два экзамена — русский язык и математику — вместо четырех.

Также в 2024 году дети в разных регионах столкнулись с массовым отказом в зачислении в 10-й класс по причине того, что дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов.