Уральский полпред сообщил, почему ветеранам СВО трудно устраиваться на предприятия

Уральский полпред Артём Жога сообщил, какие проблемы есть у бойцов, которые после возвращения "на гражданку" хотят устроиться на промышленные предприятия.

"Есть две ключевые проблемы с трудоустройством ветеранов СВО на предприятия: дефицит профильного стажа и необходимых компетенций, а также ограничения по здоровью", - сказал Жога на пленарной сессии форума "Единой России" "Есть результат", который проходит в Екатеринбурге.

По его мнению, решить это можно разными способами: усилением программы "Профессионалитет", внедрением программы "Адаптивный цех", созданием списка вакансий, подходящих бойцам.