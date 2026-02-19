В России более 1,3 тысячи участников СВО вошли во власть

Более 1,3 тыс. ветеранов СВО стали работать во властных структурах, об этом сообщил военкор, герой России Евгений Поддубный на пленарной сессии форума "Единой России" "Есть результат", который проходит в Екатеринбурге.

По его словам, уже сейчас ветераны спецоперации возвращаются домой, а после победы демобилизация будет массовой, надо будет встречать парней.

"С 2022 г. "Единая Россия" сразу включилась в поддержку бойцов. Мы все говорим о том, что ветераны должны работать в органах власти. За последние несколько лет при помощи "Единой России" более 1,3 тыс. ветеранов СВО стали представителями власти", – сказал Поддубный.

По аналогии с программой "Время героев", он предложил формировать программу для ветеранов СВО "Время мастеров". Бойцы смогли бы пройти переподготовку и занять руководящие должности на предприятиях.

"Участники СВО – богатство нашей страны", – сказал Поддубный.