Медведев: Благодаря "ЕР" страна оказалась готова к СВО

Роль Урала в укреплении промышленного потенциала страны остается высокой, об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме "Единой России" "Есть результат" в Екатеринбурге.

По его словам, сегодня он успел побывать "на одном из лучших промышленных предприятий" ("Уральские локомотивы" в Верхней Пышме), а Екатеринбург не требует длинных характеристик.

"Мы находимся в промышленном сердце нашей страны, где всегда ощущалась созидательная энергия", - сказал Медведев.

По его словам, партия "ЕР" стояла у истоков принятия важных решений в промышленности, и если бы этого не было, то к специальной военной операции страна была бы готова по-другому.

Медведев отметил, что иногда СВО сравнивают с Великой Отечественной войной. По словам зампреда Совбеза, сравнивать можно только по одному показателю – вкладу людей, который и тогда, и сейчас был очень большим.