Судебные разбирательства по иску Генпрокуратуры к "Атомстройкомплексу" не помешают холдингу продолжить реализацию всех проектов

Генеральная прокуратура России намерена обратить в доход государства имущество уральского холдинга "Атомстройкомплекс". Соответствующий иск с требованием надзорного ведомства поступил в начале февраля в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Согласно данным электронной картотеки суда, ответчиками выступают АО "Корпорация "Атомстройкомплекс", ООО "Компания "Атомстройкомплекс", ООО "Специализированный застройщик "Южный Берег" и 11 физических лиц. Главы "Атомстройкомплекса" Валерия Ананьева среди них нет.

В качестве третьего лица к делу привлечено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Предварительное заседание состоялось в эту среду, 18 февраля. В нем был объявлен перерыв. Следующее намечено на 5 марта.

В пресс-службе холдинга "Атомстройкомплекс" для Накануне.RU прокомментировали ситуацию: "Иск подан в отношении земельных участков в Среднеуральске, которые находятся в земельном банке холдинга и не планировались к использованию в ближайшее время. Судебное разбирательство не влияет на текущие проекты холдинга и исполнение обязательств перед клиентами, партнёрами и госзаказчиком. Все подразделения работают в обычном режиме, строительство жилых домов и объектов социальной инфраструктуры идёт в соответствии с утвержденными графиками".