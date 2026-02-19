Экс-директор "ТБО "Экосервис" избежала реального наказания за мусорный апокалипсис

Бывшему директору ООО "ТБО "Экосервис" Анне Распоповой вынесли приговор по делу о мусорном апокалипсисе сразу в нескольких городах Свердловской области. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Напомним, что с 2018 года компания "Экосервис" являлась региональным оператором по обращению с ТКО в зоне Западного административно-производственного объединения-2. Суд установил, что с сентября 2023 года по август 2024 года Распопова перечисляла деньги за сбор и вывоз мусора на счета сторонних компаний, которые фактически не выполняли свою работу. ООО ПКФ "Азимут" получил 80 млн 383 тыс. 576 рублей, а ООО "ЭКО-РЕГУЛ" - 26 млн 94 тыс. 950 рублей.

Из-за этого образовалась задолженность перед реальными подрядчиками - ООО "Экотехпром" и ООО "Вывоз отходов", а также перед оператором полигона в Ревде ООО "Горкомхоз".

Чем это все обернулось для десятка городов мы писали ранее.

Действия Распоповой повлекли имущественный ущерб в 106 млн 478 тыс. 526 рублей, компания лишилась статуса регионального оператора, а города долгое время утопали в мусоре.

Подсудимая свою вину так и не признала, заявив, что работе предприятия препятствовали другие лица, а сама она и ООО никакой выгоды не получили. По ее словам, с компаниями "ЭКО-Регул" и "Агура" имелись реальные финансово-хозяйственные взаимоотношения. Однако доказательства, предоставленные прокуратурой, доказали вину подсудимой.

Несмотря на это, Распоповой удалось избежать реального наказания. Первоуральский городской суд назначил ей три года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы. Кроме того, осужденную лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационного-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере сбора отходов на срок два года.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.