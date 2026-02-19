19 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Сквозные трассы свяжут Урал и Москву". Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме

Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Визит был запланирован в преддверии пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. В честь этого, на заводе Медведеву презентовали модель самого массового локомотива 2ЭС6 под названием "Единая Россия", который выпустили в день рождения партии – 1 декабря 2006 года.

Бывший президент встретился с сотрудниками завода, а также познакомился с результатами работы по созданию российского высокоскоростного электропоезда. Вместе с ним предприятие посетили секретарь Генсовета Владимир Якушев, первый зампред Правительства Денис Мантуров, а также секретарь реготделения партии и губернатор Денис Паслер.

Дмитрий Медведев во время посещения завода &quot;Уральские локомотивы&quot;(2026)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сотрудники "Уральских Локомотивов" выразили надежду, что в скором времени сквозные трассы свяжут Екатеринбург и Москву, с чем согласился и сам Медведев, заявив, что такой проект в есть, однако он потребует много затрат.

"Если я верно информирован, если такой поезд запустить между Москвой и Екатеринбургом, это будет где-то часов 7-8. Это прямая и очевидная конкуренция воздушных перевозок. Но такой проект есть, вы тоже знаете об этом, он, конечно, не дешевый. Надо сейчас все посчитать. Начнем мы со скоростных магистралей между Москвой и Питером, есть проект до Казани, но и дальше будем делать. Опыт же есть, вы сами это отлично знаете, потому что вы, конструкторы, вообще все знаете. В этом смысле наши китайские партнеры для нас пример, у них страна нафарширована такого рода возможностями. Это недешевое дело, скажем прямо, но, с другой стороны, это очень удобно. Наша страна больше, чем Китай по территории", - отметил Медведев.

Он также пообещал лучшим работникам "Уральских локомотивов" билеты на первый рейс на скоростном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Конечно, кому как не вам первыми поехать на этом поезде. Я уверен, что мы это сделаем обязательно, эту инициативу поддержим. Нужно обязательно отметить всех героев труда. По партийной линии "Единой России" обязательно с такой инициативой выступим, потому что вы своими руками это создаете", - сказал председатель партии.

Он вспомнил свой визит в Китай 15 лет назад и впечатления, когда прокатился там на скоростном поезде. Медведев заявил, что ему приятно находиться на уральском заводе, который также делает огромный шаг к скоростным перевозкам.

Теги: Дмитрий Медведев, Верхняя Пышма, Уральские локомотивы, электропоезд


Мнения из сети