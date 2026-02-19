ЕГЭ-2026: Физика и профильная математика стали лидерами по росту популярности

Лидером по росту популярности среди предметов на ЕГЭ в этом году стали физика и профильная математика, которую будут сдавать более 371 тыс. выпускников, что на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные привел глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

При этом в 2025 году сообщалось, что профильную математику сдавали около 306 тыс. человек, в этом случае рост более 20%. Почему Рособрнадзор говорит о 10%, неясно.

Также большой рост популярности показала физика, которая стала в этом отношении абсолютным лидером - почти плюс 25% за год. В этом году ее планируют сдавать 147 тыс. выпускников. Здесь также явная нестыковка цифр. Сам Музаев год назад говорил, что физику сдавали около 94 тыс, то есть рост в полтора раза.

Чиновник сказал, что цифры его радуют, так как есть рост на технические специальности, которые нужны стране. Хотя в комментариях на странице ведомства написали, что физику в школе как выбирали единицы выпускников, так и выбирают.

Популярность обществознания немного снизилась - его будут сдавать чуть менее 40%. На третьем месте информатика (22%, рост на 6 п.п.), на четвертом - биология (20%, рост на 7 п.п.), на пятом - физика. Наименее востребована география, ее будут сдавать лишь 31 тыс. выпускников, или 4% от общего числа.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля, резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам установлены с 22 по 25 июня, 8 и 9 июля - дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника.