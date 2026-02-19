19 Февраля 2026
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" — генеральный партнер соревнований по сноукайтингу "Строгановская миля-2026"

При поддержке компании "Уралкалий" с 19 по 22 февраля на территории Усолья (Пермский край) пройдут соревнования по сноукайтингу "Строгановская миля-2026", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В рамках фестиваля "Строгановская миля" состоится Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине "фристайл" и финальный этап Кубка России в дисциплине "курс-рейс". В гонках примут участие около 70 спортсменов из Пермского края и других регионов России.

По традиции спортивные состязания проходят в период празднования Масленицы напротив уникального историко-архитектурного комплекса "Усолье Строгановское". Для зрителей подготовлена праздничная программа, выступления артистов, народные и спортивные подвижные игры, экскурсии. Для всех желающих по предварительной записи будут организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом.

"Уралкалий" традиционно оказывает поддержку в проведении "Строгановской мили". Это яркое и масштабное событие объединяет спортсменов из разных регионов и вызывает интерес у любителей экстрима и зимних видов спорта, способствует популяризации активного и здорового образа жизни. Просторы акватории Камы в Усолье делают соревнования интересными и зрелищными и привлекают множество туристов", - отметил заместитель генерального директора — директор по безопасности "Уралкалий" Андрей Силаев.

Теги: Уралкалий, Строгановская миля, соревнования, сноукайтинг


