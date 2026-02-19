Текслер: Больше 90% выпускников вузов остаются в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался о подготовке кадров для экономики региона и о том, сколько студентов остаются потом на Южном Урале.

"Подавляющее большинство выпускников остаётся в регионе. Если говорить про наши вузы, то этот показатель составляет более 90%, если про СПО, то 80%. Последний показатель связан с тем, что ребята идут в армию, и потом возвращаются в регион", - сказал Текслер, отвечая на вопрос Накануне.RU на полях форума "ЕР" "Есть результат" в Екатеринбурге.

Текслер уточнил, что задача власти - чтобы школьники поступали в вузы региона.

"Для этого мы и занимаемся СПО. Челябинская область - лидер России по созданию центров профессионатитета, активно развиваем высшую школу", - сказал Текслер.