19 Февраля 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме сомневаются в безопасности переписки в Telegram 

Депутат Госдумы Евгений Попов усомнился в заявлении Telegram о том, что иностранные спецслужбы не могут читать сообщения пользователей из-за отсутствия взлома платформы. На своей странице политик напомнил, что представители мессенджера отвергли утверждения Минцифры о доступе зарубежных спецслужб к чатам, аргументируя это стойкостью системы шифрования.

По словам Попова, в Министерстве цифрового развития не говорили о взломе, а поднимали вопрос именно о доступе к переписке, намекая на возможное сотрудничество с иностранными спецслужбами. Депутат отметил, что российские органы не заявляли о факте взлома системы.

Все же, представители Telegram в разговоре с Reuters также отвергли обвинения в доступе третьих лиц к пользовательским данным, подчеркнув целостность шифрования.

Ранее Роскомнадзор заявил, что если мессенджеры продолжают нарушать российские законы, к ним вводят ограничения, которые могут отменить после исправления нарушений.

Теги: Евгений Попов, Telegram


