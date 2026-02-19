"Можно, а зачем?": АвтоВАЗ регистрирует мем как товарный знак

АвтоВАЗ решил зарегистрировать фразу "Можно, а зачем?" как собственный товарный знак после того, как она стала популярным мемом благодаря интервью с Олегом Груненковым, руководителем проектов новых автомобилей компании. Информация о регистрации знака появилась среди данных Роспатента.

Компания подала заявку 17 февраля 2026 года. В планах АвтоВАЗа - использовать этот слоган не только для автомобилей, но и для журналов, одежды, обуви, головных уборов, игрушек и даже для пива.

Мем родился после того, как Груненков на вопрос о возможности создать машину, аналогичную BMW, дал свой характерный ответ: "Можно, а зачем?". Именно этот ответ стремительно разошелся по интернету.

Напомним, российская компания "ПЛА" планирует представить автомобильный бренд Volga, начав с двух кроссоверов и седана. Их будут собирать на заводе в Нижнем Новгороде, где раньше производили Skoda и Volkswagen.