В Екатеринбурге автомобиль с мертвым водителем врезался в сугроб

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло смертельное ДТП - водитель скончался еще до столкновения. Авария произошла около 12.35. 77-летний водитель Hyundai Solaris, следуя по улице Малый конный полуостров в районе дома №12 съехал с дороги и врезался в снежный вал. Прибывшие на место происшествия медики "скорой помощи" констатировали смерть водителя. По предварительной информации, потеря сознания и смерть водителя наступили до момента съезда с дороги, предположительно, из-за резкого ухудшения самочувствия, возможно, сердечного приступа.



В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят расследование обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели

