19 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области

В Екатеринбурге автомобиль с мертвым водителем врезался в сугроб

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло смертельное ДТП - водитель скончался еще до столкновения. Авария произошла около 12.35. 77-летний водитель Hyundai Solaris, следуя по улице Малый конный полуостров в районе дома №12 съехал с дороги и врезался в снежный вал. Прибывшие на место происшествия медики "скорой помощи" констатировали смерть водителя. По предварительной информации, потеря сознания и смерть водителя наступили до момента съезда с дороги, предположительно, из-за резкого ухудшения самочувствия, возможно, сердечного приступа.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят расследование обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели

Смертельное ДТП в районе дома № 12 по улице Зеленый остров в Екатеринбурге(2026)|Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области

Госавтоинспекция настоятельно обращает внимание автомобилистов: при любых признаках плохого самочувствия (головокружении, резкой слабости, боли в груди) следует немедленно прекратить движение, остановить автомобиль в безопасном месте и обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Забота о своем здоровье — залог безопасности на дороге.

Теги: Екатеринбург, ДТП, сугроб, водитель


