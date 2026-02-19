В Липецкой области обрушилась крыша предприятия "Моторинвест"

В Липецкой области на предприятии "Моторинвест" произошло обрушение крыши одного из цехов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди, уточнил он.

Спасательные службы направлены на место происшествия, организован оперштаб по ликвидации последствий ЧС.

Предварительно, крыша могла рухнуть под тяжестью снега, выпавшего сегодня, пишет Shot.

На заводе с 2022 года производятся электрокары Evolute. До этого там же производили автомобили Great Wall Hover и Changan CS35.