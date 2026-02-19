19 Февраля 2026
Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

"Атом" рассказал, как идет строительство гимназии "Арт-Этюд" на Эльмаше

В Екатеринбурге на Эльмаше продолжается возведение нового здания для гимназии "Арт-Этюд", в которой дети углубленно изучают художественные дисциплины.

Работы выполняет строительный холдинг "Атом", имеющий большой опыт проектирования и строительства образовательных учреждений.

"Школа проектной площадью 32 тысячи квадратных метров состоит из семи блоков. На двух блоках мы уже начинаем устройство кровли и фасадные работы, ведем установку конструкций окон и витражей для дальнейшего создания теплого контура и начала черновых отделочных работ. Уже на этом этапе по зданию прокладываются сети электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения", - рассказал руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Александр Прокопович.

Строительство гимназии &quot;Арт-Этюд&quot; на Эльмаше(2026)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, металлоконструкции кровли сейчас монтируют на третьем блоке, где по проекту размещается актовый зал. Ввиду художественного профиля гимназии актовый зал здесь будет соответствовать профессиональной киноконцертной площадке. Для того чтобы ученики могли демонстрировать на сцене искусство танца, театральные постановки и музыкальные концерты, а также устраивать кинопросмотры, проектом предусмотрен целый ряд нестандартных решений.

"Светодиодный экран будет размещен на расстоянии от стены, чтобы обеспечить быстрый и удобный выход артистов на сцену во время концертов. Для смены декораций на сцене предусмотрено большое количество механических и электрических лебедок, для танцевальных выступлений – специальное покрытие сцены. Для режиссера и звукорежиссера будут оборудованы дополнительные места, откуда они смогут работать во время спектаклей и репетиций. У нашего коллектива большой опыт работы над профессиональными концертными площадками: мы построили Камерный театр, реконструировали ТЮЗ, Щелкунчик и Театр Эстрады – и, конечно, применим все свои компетенции, чтобы ученики и педагоги гимназии "Арт-Этюд" получили хорошую сцену!", - отметил ведущий инженер по контролю за спецработами строительного холдинга "Атом" Алексей Алексеенко.

Строительство гимназии &quot;Арт-Этюд&quot; на Эльмаше(2026)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Классы для занятий по общеобразовательным программам по современным стандартам будут оснащены проекторами, магнитно-маркерными досками. Инфраструктура школы также будет включать спортивное ядро – четыре спортивных зала, в том числе тренажерный, хореографический, зал для игровых видов спорта.

По условиям контракта школа должна быть введена в эксплуатацию в 2028 году.

Теги: Арт-Этюд, гимназия, строительство, Атом, Эльмаш


