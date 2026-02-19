Лидером в ЦФО по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению признана Костромская область

На состоявшемся профильном совещании начальник департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Алексей Чернышов отметил Костромскую область по итогам работы в 2025 году.

«Все показатели, доведенные до арендаторов в прошлом году, выполнены в полном объёме. Ни одного участка, не охваченного мерами лесовосстановления, в регионе не осталось. Также хочу отметить положительную работу Костромской области по обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров. Все возгорания обнаруживаются в первые сутки и ликвидируются также в первые сутки. Это лучший показатель по Центральному федеральному округу», - отметил Алексей Чернышов.

Напомним, систему восстановления лесопосадок и профилактики лесных пожаров, поручил организовать в регионе губернатор Сергей Ситников. Согласно поручениям главы региона, область всегда готовится к пожароопасному сезону заранее. Для этого разрабатывается сводный план тушения, план патрулирования, проводится организационная работа с лесопользователями.

Этот комплекс мер позволяет оперативно выявлять, локализовать и ликвидировать лесные пожары в Костромской области. Обеспечено функционирование эффективной системы многоуровневого мониторинга пожароопасной ситуации в лесах. В рамках организации этой работы специалисты проводят методы наземного патрулирования, проводят авиационный мониторинг, контроль камерами видеонаблюдения и наблюдение с помощью БПЛА.

Только за последние 5 лет 160 млн рублей было направлено на оснащение лесопожарных подразделений региона, приобретено 59 единиц техники, более 300 единиц оборудования.

Все эти меры позволили обеспечить ежегодное сокращение площади лесных пожаров, предотвратить возгорания на землях населенных пунктов, а также на объектах экономики и социальной инфраструктуры, не допустить гибели людей.

Костромская область занимает стабильное положение среди лучших регионов страны по организации лесовосстановления. За последние 2 года эти работы были проведены на площади около 62 тысяч гектаров. В течение нескольких лет подряд показатели по лесовосстановлению в регионе превышают объемы вырубки.