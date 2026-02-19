Бортников: ФСБ не ведет никаких переговоров с основателем Telegram

ФСБ России никаких переговоров с создателем Telegram Павлом Дуровым в настоящее время не ведет, заявил глава ведомства Александр Бортников.

"Мое ведомство никаких переговоров с Дуровым сейчас не ведет. Раньше вели, ни к чему хорошему не привело", - сказал глава ФСБ Telegram-каналу "Юнашев Live".

Накануне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что "есть прямые подтверждения от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы". В пресс-службе мессенджера это опровергли. Сам Павел Дуров ранее заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках пользователей.