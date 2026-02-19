"Реальные перемены, которые видят люди" - Геннадий Новосельцев прокомментировал реализацию Народной программы в Мещовском районе

Геннадий Новосельцев - спикер ЗакСобрания Калужской области и руководитель фракции ЕР встретился с депутатами Мещовского районного Собрания. Обсуждали итоги реализации Народной программы партии в 2025 году и задачи на 2026 год.

В минувшем году в Мещовске был реализован масштабный проект - строительство нового «Гуляй-парка». На формирование этого общественного пространства было направлено 71 млн рублей. Продолжалось обновление материально-технической базы районного здравоохранения, на которое истратили 34,5 млн рублей. В селе Серпейск отремонтирован Дом культуры.

В 2026 году планируется сосредоточить усилия на социальной инфраструктуре и развитии сельских территорий. В список приоритетных задач включены объекты, отобранные на основе обращений жителей.

В частности, предстоит установить новый ФАП на станции Кудринская, провести газ в село Подкопаево, осуществить капремонт Домашовской средней школы и строительство нового сельского Дома культуры на 100 мест в поселке Молодежный. Обновление общественных территорий и ремонт дорог также будет продолжен.

«Народная программа в Мещовском районе — это не просто перечень строек, это реальные перемены, которые видят люди. Важно, что каждый проект — от аппарата УЗИ до газификации села — это выполнение прямого наказа наших избирателей», — подчеркнул Геннадий Новосельцев.