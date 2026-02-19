Более 140 рейсов нарушены из-за мощного снегопада в Москве

В Москве из-за снегопада, который принес циклон "Валли", возникли серьезные проблемы с транспортом. С самого утра столичные аэропорты столкнулись с задержками и отменами полетов, сообщает "SHOT".

Сбой затронул около 140 рейсов. Снег обещает идти весь день и ночь, причем осадки уже составляют более половины месячной нормы. Синоптики заранее предупреждали о сильной метели и низкой видимости.

Сильнее всего пострадал аэропорт Шереметьево: там сняли с расписания 53 рейса по разным направлениям, в том числе в крупные города, а еще 33 рейса, на прилет и вылет, задержались. Во Внуково задержки затронули 13 прилетов и 17 вылетов, среди них есть рейсы в Дубай, Анкару, Стамбул. В Домодедово ситуация чуть спокойнее: отменен один рейс, еще шесть прибывающих самолетов задерживаются.

Из-за снегопада на дорогах образовались серьезные пробки. Утром движение оценивали в 5-6 баллов, а к вечеру загруженность выросла до 7 баллов. По прогнозам, пробки могут усилиться до 9 баллов.

Синоптики предупреждают, что снегопад продолжится минимум до ночи 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в столице за день может выпасть до 75% от месячной нормы осадков из-за балканского циклона. Ожидается, что толщина снежного покрова превысит 20 см, а снегопад будет сопровождаться метелью, плохой видимостью и похолоданием до -13 градусов.