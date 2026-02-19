Песков прокомментировал встречу Мединского с представителями Украины в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытую встречу главы российской делегации Владимира Мединского с представителями украинской делегации в Женеве.

"Мединский же сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что давать информацию о содержании контактов не планируется. Он отметил, что переговоры по Украине сейчас идут на стадии, которая не предусматривает публичное обсуждение, вдаваться в подробности Москва не будет.

Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский провел в Женеве двухчасовые переговоры в закрытом режиме перед выездом в аэропорт. Они прошли в гостинице InterContinental, где до этого состоялась трехсторонняя встреча России, Украины и США. Позже в Киеве сообщили, что Мединский встречался с секретарем украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.