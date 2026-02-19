На Урале при поимке беглеца задержали находившихся в розыске его друзей

На Среднем Урале задержали компанию из двух мужчин и женщины. Все трое находились в розыске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, все началось с того, что сотрудники ведомства установили местонахождение уральца, который числился в федеральном розыске за уклонение от принудительных работ. Однако когда оперативники нагрянули к нему, одним задержанием дело не ограничилось.

Компания, в которой находился пойманный беглец, оказалась не менее интересной для правоохранителей. В ходе проверки личностей друзей выяснилось, что женщина также в розыске за уклонение от явки в суд. А ее спутник оказался в базе розыска полиции за кражу и незаконный оборот наркотиков.

На место незамедлительно вызвали сотрудников всех заинтересованных ведомств. Всех троих находившихся в бегах передали силовикам для дальнейшего разбирательства.

Напомним, недавно на Среднем Урале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 20 лет.