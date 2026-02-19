На Югорский лыжный марафон заявились более 2 тысяч спортсменов

В XIII Югорском лыжном марафоне – одном из самых масштабных лыжных соревнований страны – примет участие более 2 тысяч спортсменов. Больше всего заявок на дистанцию в 5 км и гонку свободным стилем.

Призовой фонд марафона составит 2,5 млн рублей. ВТБ выступает соорганизатором и генеральным спонсором соревнований, которые пройдут 4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске.

С момента старта регистрации заявки на участие в марафоне уже подали любители лыжного спорта из 37 регионов страны. Наибольшая доля участников приходится на Москву, Московскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Томскую области, ЯНАО, Пермский край и Югру.

«Югорский лыжный марафон, партнёром и соорганизатором которого выступает ВТБ, одно из значимых событий для региона. Ежегодно он собирает порядка 4 тысяч участников из более чем 40 регионов страны, а площадка объединяет чемпионов и любителей, профессионалов и тех, кто привык активно проводить зимний период. Для многих марафон – возможность проверить свои силы, зарядиться энергией соревнований и активно провести время с семьёй. Уверены, в этом сезоне спортсмены добьются новых высоких результатов, а их пример вдохновит ещё больше любителей заняться лыжными видами спорта», – отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

«Впервые за 13 лет проведения хотим зафиксировать эмблему этого яркого события, которую представляем в этом году на медалях финишёров.Мы рассчитываем, что символ станет узнаваемым и мотивирующим к новым достижениям», – прокомментировал олимпийский чемпион, директор марафона Евгений Дементьев.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке ВТБ. Регистрация участников по ссылке.

Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России. В прошлом году на старт вышли более 3,8 тыс. человек. Лучшее время – 1 час 58 минут 45 секунд – показал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. В разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились известные российские атлеты – Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Татьяна Сорина. Принимали участие такие титулованные спортсмены как Кристина Резцова, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили, Николай Круглов, Ольга Зайцева, Иван Черезов и другие.