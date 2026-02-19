Новые модели Volga выйдут на рынок в 2026 году

Российская компания "ПЛА" собирается вывести на рынок автомобильный бренд под названием Volga. В первую очередь появятся три модели: два кроссовера и седан. Производство будет организовано на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускали автомобили Skoda и Volkswagen, сообщает пресс-служба производителя.

Внешность и оформление салона новых моделей Volga во многом перекликается с популярным кроссовером Geely Monjaro. В настоящий момент специалисты компании занимаются настройкой оборудования для будущего выпуска, который запланирован на второй квартал 2026 года. После выхода на полную мощность, завод сможет выпускать до 110 тысяч машин в год, причем производство будет вестись по международным стандартам качества.

Ожидается, что первые автомобили Volga поступят в дилерские центры и станут доступны для покупателей в третьем квартале 2026 года. Производитель делает ставку на создание оригинальных моделей с высокой степенью локализации деталей и узлов.

Каждая машина новой марки будет оснащена интеллектуальными помощниками водителя, просторным и уютным салоном с использованием натуральных материалов, а также получит "зимний пакет" уже в базовой комплектации.

Генеральный директор "ПЛА" Татьяна Фадеева отмечает, что ключевые этапы разработки и запуска моделей выполняются нижегородскими специалистами с использованием современных технологий и в соответствии с лучшими традициями автопрома.

