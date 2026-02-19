19 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пострадавший от подростков екатеринбуржец рассказал о нападении

Екатеринбуржец рассказал подробности о нападении на него подростков. Школьники залили ему глаза перцовкой, а после выстрелили в него ракетницей.

Как передает его слова "КП-Екатеринбург", вечером 16 февраля 41-летний Евгений вышел из "Ростикса" в ТЦ GoodMart. Сразу же подростки наставили на него перцовый баллончик, а когда мужчина дезориентировался, по нему начали стрелять из сигнальной ракетницы. Сбежать от подростков удалось, но недалеко - пройдя квартал, Евгений понял, что ему нужна медицинская помощь и вызвал "скорую".

В больнице №23 ему диагностировали химический ожог глаз, рану подбородка, термический ожог шеи, оказали помощь и отпустили домой.

"Я прошел перекресток на Шаумяна – Белореченская. И в этот момент они набросились на меня. Сначала была перцовка, затем ракетница. Стреляли четыре раза. Хотели еще перезарядить и продолжить. Но я попытался их отогнать, и они убежали. Все были в капюшонах, на вид малявки 15-17 лет", – рассказал Евгений.

В городском УВМД сообщили, что уже нашли шестерых подростков, причастных к нападению.

Напомним, что после нападения инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Теги: подростки, ракетница, нападение, дело, СК, Бастрыкин, Екатеринбург


