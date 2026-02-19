Пропавшая на острове Валаам жительница Екатеринбурга погибла

Поиски 36-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Простаковой, пропавшей на острове Валаам, прекращены. Она погибла.

Екатеринбурженка исчезла на Валааме 2 февраля. Туда она приехала на послушание в монастырь. К поискам также подключились монахи, которые предоставили волонтерам и полиции два судна на воздушной подушке.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" республики Карелия, на сегодняшний день поиски Натальи Простаковой завершены.

"Найдена. Погибла", - говорится в сообщении поисковиков.

Каких-либо подробностей в отряде не приводят.

Ранее сообщалось, что в поисках екатеринбурженки на Валааме задействовано порядка 200 человек.