Пропавшая на острове Валаам жительница Екатеринбурга погибла
Поиски 36-летней жительницы Екатеринбурга Натальи Простаковой, пропавшей на острове Валаам, прекращены. Она погибла.
Екатеринбурженка исчезла на Валааме 2 февраля. Туда она приехала на послушание в монастырь. К поискам также подключились монахи, которые предоставили волонтерам и полиции два судна на воздушной подушке.
Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "ЛизаАлерт" республики Карелия, на сегодняшний день поиски Натальи Простаковой завершены.
"Найдена. Погибла", - говорится в сообщении поисковиков.
Каких-либо подробностей в отряде не приводят.
Ранее сообщалось, что в поисках екатеринбурженки на Валааме задействовано порядка 200 человек.