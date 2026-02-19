Бастрыкин поручил доложить о поножовщине в школе №1 в Александровске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего в школе №1 в Александровске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома.

На контроль взят ход расследования уголовного дела по факту нападения на школьника в Александровске. Прокуратура Пермского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг. не отвечающих требованиям безопасности), по факту нападения школьника на одноклассника в образовательной организации Александровска.