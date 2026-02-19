В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания

Мужчина подорвал, предположительно, гранату при попытке его задержания в Ростовской области. Он находился в федеральном розыске, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что мужчина может находиться в селе Николаевка. При задержании он оказал сопротивление и подорвал взрывное устройство. В результате двое полицейских пострадали, а сам мужчина погиб.

