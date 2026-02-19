В ЗАТО Лесном приговорили четырех мошенников, орудовавших на сайте поиска автопопутчиков

В ЗАТО Лесной вынесли приговор четырем местным жителям, признав виновными в кражах с банковских карт клиентов сервиса для поиска автопутчика. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Установлено, что четверо осужденных, двое из которых на тот момент еще были несовершеннолетними, публиковали на сервисе фиктивные объявления о поездах в различные города России. Когда на них окликались, жертв убеждали в необходимости оплатить поезду онлайн, для чего отправляли фиктивные интернет-ссылки, созданные в мессенджере и замаскированные под платежный шлюз платформы сервиса поиска автопопутчиков.

Переходя по ссылкам и вводя данные карт, жертвы теряли деньги. Всего в уголовном деле фигурирует 28 потерпевших, а общий ущерб составляет 538 тыс. рублей.

Осужденные лишь частично признали свою вину. Несмотря на это, суд Лесного признал их виновными по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, с банковского счета, организованной группой". Организатору назначено наказание в виде 6 лет исправительной колонии общего режима, трем другим - от 3 до 3,5 лет условно с испытательным сроком от 2 до 2,5 лет.

Кроме того, суд постановил электронную технику, использованную в преступных целях, конфисковать в доход государства. В деле также фигурировали и другие, на сегодняшний день не установленные лица, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.