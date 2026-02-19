Приставы приостановили деятельность пищеблока музыкальной школы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге судебные приставы на месяц приостановили деятельность пищеблока музыкальной школы на Антона Валека, 25. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Ранее Верх-Исетский районный суд установил нарушения закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В пищеблоке продукты хранились без маркировки, условия хранения не соблюдались, на стенах и оборудовании обнаружены следы жира, производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, и вовсе не проводился.

В связи с административным правонарушением (ст. 6.6 КоАП РФ), пищеблок закрыли на 30 суток. Судебные приставы оперативно выехали на место и опечатали внутренние помещения пищеблока, входные двери и оборудование.