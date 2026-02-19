Число студентов из недружественных стран в России уменьшается

Общее количество студентов из недружественных стран в российских вузах уменьшилось за год на четверть - сейчас их менее 5 тыс.

Больше всего студентов с Украины - 2295, но за год их число уменьшилось в полтора раза, а за 10 лет - более чем в 10 раз. Далее идут Латвия (615), Эстония (380), Южная Корея (258), Германия (207).

В целом в России обучаются студенты из 179 стран, больше всего из стран СНГ, Китая и Индии. Численность иностранных студентов в вузах РФ за последние пять лет увеличилась на 87 тыс. человек, достигнув 415 тыс., сообщил в конце 2025 года замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук. То есть из недружественных стран их чуть более 1%, из которых половину занимает Украина, пишет "Ведомости" со ссылкой на данные Минобрнауки.

Из общей численности студентов в вузах России иностранцы составляют около 8,5%. Интересно, что всего в мире около 6,4 млн иностранных студентов. На Россию приходится 6%. Наша страна по этому показателю на седьмом месте, уступая США, Британии, Австралии, Германии, Канаде и Франции.