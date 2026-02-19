В Telegram заявили, что не фиксируют взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб

Telegram не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб, заявили Reuters в пресс-службе мессенджера.

"Утверждение российских властей о взломе нашей системы шифрования — это преднамеренная выдумка, призванная оправдать запрет Telegram", — говорится в сообщении.

Накануне министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что "есть прямые подтверждения от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы". По его словам, полученные данные используются в рамках ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ, это носит уже "систематический характер".