Причиной нападения ученика с ножом на сверстника в прикамской школе стала ссора

Причиной нападения семиклассника на сверстника в школе №1 Александровска стала ссора. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ребенок решил закончить конфликт с другим учеником с помощью ножа. Вооружившись, он пришел в школу и на лестничном марше третьего этажа нанес однокласснику удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший госпитализирован. С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в следственный отдел.

Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы.

В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.