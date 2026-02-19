Семиклассника, напавшего на сверстника в Пермском крае, обезвредили работники школы

сообщает SHOT.

Нападавший нанес однокласснику несколько ударов ножом. Отобрать оружие у подростка смогли учителя школы №1 в Александровске, после чего они вызвали МВД. Сейчас выясняются мотивы нападения.

Напомним, состояние раненного подростка оценивается как тяжелое. Пострадавшего эвакуируют в Березники. Из Перми направлены санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы.