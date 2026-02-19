Индия не готова отказываться от российской нефти, несмотря на санкции

Индийские нефтяные компании продолжают закупать российскую нефть, невзирая на призывы и заявления президента США Дональда Трампа. Несмотря на отмену Соединенными Штатами 25-процентных пошлин на индийский экспорт и обещания крупных поставок своей продукции, индийское руководство подчеркивает, что самостоятельно определяет стратегию в области энергетики. Специалисты указывают: импорт нефти из России в Индию упал примерно до 1,1 млн баррелей в сутки, однако о полном прекращении закупок речи не идет, сообщают "Известия".

Сокращение поступлений российской нефти в Индию объясняется как политическим влиянием, так и экономическими факторами - например, подорожанием логистики на фоне новых ограничений. Даже с учетом таких сложностей и заявлений западной прессы, Индия не собирается ограничиваться предложениями США и продолжает покупать российское сырье, используя выгодную разницу в цене.

Если же импорт все же снизится, Россия сможет перенаправить эти объемы другим покупателям, таким как Китай, другие страны региона, государства Африки или Южной Америки. Подобное решение, впрочем, приведет к дополнительным тратам на транспортировку и страховку, что усилит требуемый дисконт к котировке Brent и отразится на доходах от экспорта.

Эксперты подчеркивают: определяющим станет вопрос не поиска покупателей, а той цены, по которой Россия сможет продать свою нефть на новых рынках. Сейчас разница в цене между нефтью Urals и Brent составляет уже 27 долларов за баррель. Пока сохраняется сильное санкционное давление, сокращения этого разрыва ожидать не приходится, и только со временем можно будет понять, как изменятся объемы и стоимость экспортных поставок.

Ранее сообщалось, что Венгерская компания MOL впервые подписала контракты на поставку российской нефти, которую морем доставят в Хорватию, а затем отправят в Венгрию на нефтеперерабатывающие заводы. Между тем, Евросоюз утвердил полный запрет на российский газ - поставки СПГ прекратятся с 2027 года, а трубопроводного газа - с сентября того же года.