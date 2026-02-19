19 Февраля 2026
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук: Кадеты Хабаровска продемонстрировали, что у нашего города и страны достойное будущее

Юбилейный V городской кадетский бал школы МЧС прошел в Хабаровске. Это красочное мероприятие прошло в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Всего было более 100 участников, среди которых были не только хабаровчане, но и представители Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре.

(2026)|Фото: khv27.ru

Состоявшийся кадетский бал - еще один шаг в возрождении традиций русского воинства XVIII века. Красочный праздник прошел в строгом соответствии с  классическим кадетским этикетом. Юноши были в парадной форме, девушки в элегантных бальных платьях, юные пары демонстрировали свое мастерство, кружась в ритме вальса и полонеза. Соблюдение строгого дресс-кода подчеркивало преемственность поколений.

(2026)|Фото: khv27.ru

Искусство танца показали молодые люди разных возрастов. В первом отделении участвовали ученики 1–5 классов, во втором – ребята из 6–11 классов.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук считает знаковым проведение таких патриотических мероприятий, возрождающих традиции.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Кадетское движение в Хабаровске - это наша гордость. Такие балы всегда были посвящены дням воинской славы и учили дисциплине, благородству, уважению. Кадеты демонстрируют, что у нашего города и нашей страны достойное будущее», - отметил Сергей Кравчук.

 

Теги: сергей кравчук, кадетский бал, традиции, арсеналец


