Сергей Кравчук: Кадеты Хабаровска продемонстрировали, что у нашего города и страны достойное будущее

Юбилейный V городской кадетский бал школы МЧС прошел в Хабаровске. Это красочное мероприятие прошло в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Всего было более 100 участников, среди которых были не только хабаровчане, но и представители Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре.

Состоявшийся кадетский бал - еще один шаг в возрождении традиций русского воинства XVIII века. Красочный праздник прошел в строгом соответствии с классическим кадетским этикетом. Юноши были в парадной форме, девушки в элегантных бальных платьях, юные пары демонстрировали свое мастерство, кружась в ритме вальса и полонеза. Соблюдение строгого дресс-кода подчеркивало преемственность поколений.

Искусство танца показали молодые люди разных возрастов. В первом отделении участвовали ученики 1–5 классов, во втором – ребята из 6–11 классов.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук считает знаковым проведение таких патриотических мероприятий, возрождающих традиции.

«Кадетское движение в Хабаровске - это наша гордость. Такие балы всегда были посвящены дням воинской славы и учили дисциплине, благородству, уважению. Кадеты демонстрируют, что у нашего города и нашей страны достойное будущее», - отметил Сергей Кравчук.