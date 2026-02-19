Залужный обвинил Зеленского в провале летнего наступления ВСУ 2023 года

Посол Украины в Британии и бывший главком ВСУ Валерий Залужный признал напряженность в своих отношениях с Зеленским, которого назвал виновным в провале летнего наступления ВСУ 2023 года, на которое возлагалось много надежд.

После отступления ВС РФ с ряда территорий в конце 2022 года на Украине царило воодушевление, что России можно нанести поражение и в результате мощного наступления захватить еще часть российских земель которые в Киеве считают своими, и вынудить Россию завершить СВО. Но Зеленский просто не выделил для этого достаточно ресурсов, сказал Залужный в интервью Associated Press.

Он сообщил, что вместе с НАТО был разработан план мощного удара в Запорожской области с целью выхода к Азовскому морю. Это обсуждалось в СМИ еще в 2023 году. Но для успеха этого замысла требовалось большое и концентрированное накопление сил и тактическая неожиданность. Однако ВСУ рассредоточились по обширной территории, что ослабило ударную мощь. В итоге был удар по нескольким направлениям, что помогло российской армии его отразить.

Напомним, в апреле-мае 2023 года в Приазовье шли необычно частые для этого времени года дожди, что оттягивало начало наступления боевиков. Оно началось только в начале июня. Это фактор тогда сыграл в пользу России. Наступление ВСУ началось 4 июня 2023 года и завершилось в ноябре того же года. Киев практически не достиг никаких территориальных результатов, понеся большие потери. В Киеве сетовали на нехватку оружия из стран НАТО. 1 декабря 2023 года Зеленский признал, что наступление провалилось.

Кроме того, Залужный заявил о "глубоком расколе" между ним и Зеленским, который достиг пика во время обысков СБУ. Это произошло в середине сентября 2022 года: к нему с обысками пришла СБУ после совещания у Зеленского, когда там находились более десятка британских офицеров. Они так и не сказали, что ищут, и он не знает, что именно им приказал Зеленский. Это породило недоверие. Предлог какой-то был назван, но это его не убедило. Зеленский что-то замышлял и "копал" против Залужного.

Интересен сам факт того, что "британский" кандидат Залужный впервые четко высказался против Зеленского. Их натянутые отношения были известны еще до увольнения Залужного, но публично они это опровергали. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) пишет, что интервью Залужного было записано еще на прошлой неделе, до Мюнхенской конференции по безопасности, и в течение нескольких дней офис Зеленского пытался убедить Залужного отказаться от своих слов, однако тот не согласился.

"Ему звонили все: от министров до ближнего окружения Зеленского. Сам Зеленский так и не позвонил. Сейчас будет на Банковой весело", - написал он.

Экс-депутат Рады Олег Царев считает, что Залужный фактически начал свою предвыборную кампанию своим ярким интервью. Он подчеркивает, что не зря Залужный упомынул британских офицеров, находившихся в его штабе во время обыска СБУ в 2022 году. Британцы выступили фактическим гарантом слов Залужного.

Также Царев отмечает, что послу не полагается публично критиковать политику страны, которую он представляет. Появление такой критики среди дипломатов — это симптом большой слабости власти. Если Зеленский не уволит Залужного, то покажет свою слабость. Но если уволит, то тоже потеряет очки. Если Залужного снимут с поста, у него уже не будет никаких ограничений в критике Зеленского.

"После выпада Залужного шансы Зеленского выиграть выборы уменьшились. Это снижает мотивацию Зеленского идти на выборы. Возможно, в этом и была задумка Великобритании", - написал Царев.

Военкор Александр Коц пишет, что Лондон всерьез думает о перестановках в Киеве. Стоило Зеленскому изобразить приверженность демократическим ценностям, что любое соглашение будет вынесено на референдум, как "из Лондона прилетел жесткий ответ".

"Открытого раскола заявление не провоцирует, но старт избирательной кампании под лозунгом "Залужный - не просто генерал, а политическая альтернатива" британской стороной уже запущен", - уверен военкор.

Залужный считается главным соперником Зеленского на президентских выборах. Все эксперты сходятся во мнении, что это "человек Лондона".