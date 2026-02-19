Прокуратура проверяет школу в Прикамье, в которой ученик устроил поножовщину

Прокуратура проводит проверку из-за поножовщины, которую устроил семиклассник в школе №1 Александровска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для установления обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Александровска Андрей Малкин.

Напомним, состояние раненного подростка оценивается как тяжелое. Пострадавшего эвакуируют в Березники. Из Перми направлены санавиация, анестезиологи и торакальный хирург. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы.