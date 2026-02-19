США собрали на Ближнем Востоке крупнейшую авиационную группировку со времен вторжения в Ирак

США наращивает на Ближнем Востоке крупнейшую воздушную группировку со времен вторжения в Ирак в 2003 году, сообщает The Wall Street Journal.

В течение последних дней США перебрасывали в регион истребители F-35 и F-22, а второй авианосец уже подходит к Гибралтару. На Ближний Восток также направлены командно-контрольные самолеты. Кроме того, там были развернуты "важнейшие" системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что такое усиление позволит США вести продолжительную воздушную кампанию против Ирана.

Как заявил порталу Axios неназванный советник Дональда Трампа, США с 90-процентной вероятностью начнут военную операцию в Иране в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что израильские военные представили США несколько сценариев возможной операции против Ирана, включая удары по ключевым объектам производства ракет. Израиль предупредил, что может нанести удар по Ирану в одиночку.