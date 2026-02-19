Волонтеры депутата Алексея Вихарева научились делать негаснущие спички

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева посетили мастер-класс по изготовлению негаснущих спичек. Всю партию в скором времени отправят на СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат.

Мероприятие проводилось в преддверии Дня защитника Отечества. Особенность негаснущих свечей в том, что они могут гореть и светиться даже в условиях сильного ветра или дождя. Это особенно удобно для военных, которые используют их для:

Обеспечения сигнала и связи в чрезвычайных ситуациях;

Розжига огня в сложных условиях ветра, дождя, снега;

Создания огня для отвлечения или маскировки;

Защиты и выживания.

Все сделанные волонтерами спички уже готовы к использованию и упакованы. В ближайшее время они будут направлены бойцам на передовую.

Напомним, что в конце января Волонтерский центр Алексея Вихарева объединил свои силы со студентами екатеринбургской Академии современного искусства и всего за несколько встреч участники успели сделать более 100 окопных свечей, которые отправили на СВО.

А еще в декабре 2025 года активисты волонтерского центра встретились со своими коллегами из "Единой России", чтобы обучиться плетению маскировочных сетей. После этого волонтеры решили регулярно собираться и работать на благо Родины. Готовые сети будут отправлять в ЛДНР в составе гуманитарных грузов.