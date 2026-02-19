Волонтеры депутата Алексея Вихарева научились делать негаснущие спички

19 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева

Волонтеры депутата Алексея Вихарева научились делать негаснущие спички

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева посетили мастер-класс по изготовлению негаснущих спичек. Всю партию в скором времени отправят на СВО. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат.

Мастер-класс для волонтеров Алексея Вихарева по изготовлению негаснущих спичек(2026)|Фото: пресс-служба депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева

Мероприятие проводилось в преддверии Дня защитника Отечества. Особенность негаснущих свечей в том, что они могут гореть и светиться даже в условиях сильного ветра или дождя. Это особенно удобно для военных, которые используют их для:

  • Обеспечения сигнала и связи в чрезвычайных ситуациях;
  • Розжига огня в сложных условиях ветра, дождя, снега;
  • Создания огня для отвлечения или маскировки;
  • Защиты и выживания.

Мастер-класс для волонтеров Алексея Вихарева по изготовлению негаснущих спичек(2026)|Фото: пресс-служба депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева

Мастер-класс для волонтеров Алексея Вихарева по изготовлению негаснущих спичек(2026)|Фото: пресс-служба депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева

Все сделанные волонтерами спички уже готовы к использованию и упакованы. В ближайшее время они будут направлены бойцам на передовую.

Напомним, что в конце января Волонтерский центр Алексея Вихарева объединил свои силы со студентами екатеринбургской Академии современного искусства и всего за несколько встреч участники успели сделать более 100 окопных свечей, которые отправили на СВО.

А еще в декабре 2025 года активисты волонтерского центра встретились со своими коллегами из "Единой России", чтобы обучиться плетению маскировочных сетей. После этого волонтеры решили регулярно собираться и работать на благо Родины. Готовые сети будут отправлять в ЛДНР в составе гуманитарных грузов.

Теги: Алексей Вихарев, Екатеринбург, Волонтерский центр Алексея Вихарева, волонтер, негаснущие спички


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети