Семиклассник напал с ножом на сверстника в школе Пермского края

В Александровске, в школе №1 семиклассник ранил ножом сверстника. Состояние подростка оценивается как тяжелое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадавшего эвакуируют в Березники. Из Перми направлены санавиация, анестезиологи и торакальный хирург.

"Стараемся сделать все возможное. Специалисты оказывают психологическую помощь одноклассникам. На месте работают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале похожие случаи произошли в учебных заведениях различных городов страны. 3 февраля нападения совершены в уфимской гимназии №16 и в школе Кодинска (Красноярский край). На следующий день — в красноярской школе "Комплекс Покровский". 7 февраля инцидент произошел в общежитии Башкирского государственного медицинского университета, 11 февраля было совершено нападение на техникум в Анапе. 9 февраля в Советском (ХМАО) 14-летний мальчик пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором.