В Екатеринбурге подростки выстрелили в мужчину из ракетницы

В Екатеринбурге вооруженные подростки напали на мужчину. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которым уже заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел в столице Урала: шестеро подростков напали на незнакомого им мужчину. Нападавшие выстрелили ему в голову из ракетницы.

По ситуации расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство". Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о расследовании данного дела и уже установленных обстоятельствах.

