Общество Тюменская область
Фото: duma72.ru

В Тюменской области состоялся торжественный старт Года единства народов России

В областной столице состоялось торжественное мероприятии, посвященном открытию Года единства народов России в Тюменской области. В мероприятии, прошедшем в ДК «Нефтяник», приняли участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов и депутаты регионального парламента

В приветственном слове губернатор Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область - это территория, где гармонично живут и работают люди разных народов и культур. Регион населяют представители более 150 национальностей и народностей.

(2026)|Фото: duma72.ru

«Все мы очень разные, но все мы россияне. У нас общая культура и великое культурное наследие, общая историческая память, общие герои и победы. Яркие примеры этого отражены и в истории Тюменской области», - сказал Александр Моор.

(2026)|Фото: duma72.ru

Глава региона особо отметил, что именно единство людей помогало выстоять в самые сложные времена. И сегодня единство народов проявляется в делах, в поддержке наших воинов, в совместной работе по развитию региона.

(2026)|Фото: duma72.ru

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, приветствуя участников мероприятия, сказал: «Для нашего региона это знаковое событие – на протяжении столетий здесь в мире и согласии живут представители более 150 национальностей. В годы Великой Отечественной войны Тюменская земля приняла эвакуированные предприятия, специалистов, раненных бойцов. В период создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса в Тюменскую область ехала молодежь со всех концов Советского Союза. Так и сформировался особый сибирский, тюменский характер».

Он отметил, что совместный труд, взаимовыручка и уважение друг к другу позволяют столетиями сохранять покой и благополучие на тюменской земле. Вице-спикер напомнил, что депутаты Тюменской областной думы уделяют приоритетное внимание вопросам гармонизации межнациональных отношений. Вместе с правительством Тюменской области создают правовые условия для сохранения самобытности каждого народа и укрепления общероссийской гражданской идентичности.

 

Теги: год единства, артюхов, тюменская областная дума, александр моор


