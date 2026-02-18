Мединский перед вылетом из Женевы провел закрытые переговоры

Помощник президента РФ Владимир Мединский провел в Женеве двухчасовые переговоры в закрытом режиме перед выездом в аэропорт. Они прошли в гостинице InterContinental, где до этого состоялась трехсторонняя встреча России, Украины и США. Об этом сообщил РИА Новости источник в переговорной группе.

С кем именно общался глава российской делегации, неизвестно.

Ранее Мединский сообщил, что двухдневные переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Новый раунд состоится в ближайшее время.