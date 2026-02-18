Шадаев: Telegram пока не будут "глушить" в зоне СВО

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о работе мессенджера Telegram в зоне специальной военной операции: принято временное решение не ограничивать его работу.

"Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы", - приводят "Ведомости" слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сказанные на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Ранее Шадаев высказался о причинах замедления в России мессенджера Telegram. Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера на основании требований федерального законодательства. Министр напомнил, что большинство депутатов проголосовали за закон, регламентирующий "локализацию" мессенджера в России.

"Кроме того, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др.", - заявил Шадаев.

Также Шадаев заявил, что "есть прямые подтверждения от правоохранителей, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы". Он уточнил, что 150 тыс. мошеннических преступлений было совершено в Telegram, из них более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами.