В Екатеринбурге до мая будут перекрывать движение из-за строительства развязки у "Калины"

В Екатеринбурге ограничат движение на участке улицы Комсомольской. Это нужно для строительства развязки у концерна "Калина".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта будет перекрыто на существующих путепроводах через железнодорожные пути от улицы Комсомольской до Сибирского тракта в обоих направлениях. Ограничения будут действовать в период с 20 февраля по 10 мая, еженедельно с 23:00 до 6:00 по пятницам, субботам и воскресеньям.

Как пояснили в мэрии, это связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Объезд участка на время работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Ранее сообщалось, что стоимость развязки у "Калины" увеличилась до 9 млрд 88 млн рублей. В конце января строители открыли для проезда еще один участок у концерна.