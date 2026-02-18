В Донбассе и Новороссии менее 15% выпускников хотят сдавать ЕГЭ

Более 2,4 тыс. выпускников школ из Донбасса и Новороссии приняли решение сдать ЕГЭ в этом году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2026 года".

По сравнению с прошлым годом рост заметный - почти в полтора раза, но по отношению к численности выпускников это по-прежнему очень мало - не более 12-13%. Точных данных о том, сколько выпускников 11 классов в четырех воссоединившихся регионов, не сообщается. В прошлом году их было чуть более 20 тысяч. То есть даже спустя четыре года выпускники в них массово не хотят сдавать ЕГЭ.



Сдача ЕГЭ по желанию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продлена на два года - до 1 января 2028 года. Однако в случае продолжения боевых действий переходный период может быть снова продлен. Изначально предполагалось, что он завершится в 2026 году. Это породило коллизию, связанную с тем, что недавно освобожденные города и поселки, находясь в полуразрушенном состоянии, но переходя в российскую юрисдикцию, сталкиваются с необходимостью практически мгновенно переходить на российские стандарты, что невозможно. Не исключено, что переходный период придется продлевать и после 2028 года.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля, резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам установлены с 22 по 25 июня, 8 и 9 июля - дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника.