СМИ: Москва подготовила план "величайшей сделки" с Трампом

США и Россия могли уже согласовать пакет мер по снятию санкций в обмен на колоссальные экономические соглашения, сообщает журнал The Economist.

По данным издания, российскому Совбезу был представлен план заключения масштабного соглашения с президентом США Дональдом Трампом, предполагающий обмен снятия санкций на доступ к активам и ресурсам. Документ был подготовлен в преддверии августовского саммита в Анкоридже.

В частности, речь идет о возвращении активов американским компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без права обратного выкупа. По оценкам совокупная стоимость таких активов составляет около 60 млрд долларов.

При этом отмечается, что администрацию Трампа больше интересует участие в масштабных проектах, способных повлиять на глобальные рынки. В документе Совбеза отдельно упоминается потенциал Арктики и Крайнего Севера.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Кремль готов вернуться к расчетам в долларах, в том числе в операциях с российскими энергоносителями. Такая идея изложена в "меморандуме высокого уровня", который Москва хочет предложить Вашингтону. Со стороны США частью сделки должна стать отмена санкций в отношении России.

Кремль подтвердил, что Россия предлагает США экономическое сотрудничество. Это очевидная вещь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном в вопросе расширения экономического сотрудничества РФ и США.