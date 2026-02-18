Лавров: РФ призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы

Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

По словам министра, Москва вместе с большинством членов международного сообщества призывает США "проявить здравый смысл, ответственный подход".

Россия будет продолжать поддерживать Кубу в вопросах защиты ее безопасности, добавил Лавров.

Напомним, в начале года президент США Дональд Трамп публично заявил, что Венесуэла больше не будет снабжать Кубу ни нефтью, ни деньгами, затем он ввел режим чрезвычайного положения, закрепив право перекрывать любые поставки на остров. Также и Мексика после 9 января не отправила на Кубу ни одного танкера.

Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли ранее сообщил, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.