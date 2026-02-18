В Прикамье сотрудников мэрии подозревают в превышении полномочий

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации в селе Коса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Прикамья.

Следователем Гайнского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Косинского муниципального округа (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Следствием установлено, что должностные лица из числа сотрудников администрации муниципального округа при переселении из поселка Лочь-Сай в село Коса приобрели через аукцион жилой дом для 92-летней женщины. При этом недвижимость по праву собственности принадлежала одной из сотрудниц администрации. Более того, площадь жилья, приобретенного для пенсионерки, меньше, чем в ее прежнем доме, что противоречит законодательству.

Следователем СК России назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. Следственными органами регионального СК России будут предприняты все необходимые меры для восстановления нарушенных жилищных прав пенсионерки.